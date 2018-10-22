Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме

Алдо Ярвсоо вновь показал структурные узоры на неопрене, как и годом ранее, но с новыми силуэтами и новыми цветами. Стоит отметить, что жесткий неопрен отлично смотрится в сочетании с юбками и платьями с более легкий развивающихся тканей. Да и вообще вся коллекция выглядела по-праздничному легкой и непринужденной, а завершили ее сияющие серебряные и золотые ансамбли — кстати, Ярвсоо в 2008 году стал обладателем “Золотой иглы”.

В коллекции Кетлин Бахманн было уж слишком много тюля и кружева. Умеренный минимализм всегда лучше чрезмерной вычурности. Платья из пайеточной ткани в пол смотрятся куда более стильно, чем элегантная занавеска — особенно предпоследнее черное платье-кимоно.

Рийна Пылдроос же предпочла другим материалам, в первую очередь, шелк. Ну и, конечно же, пайетки продолжают быть любимым материалом эстонских дизайнеров. Видимо, во времена осенней серости хочется чего-то искрящегося и сверкающего. Впрочем, эффект блестящий чешуи на одежде действительно выглядит празднично — и жизнеутверждающе, что ли. Однако лучший элемент коллекции — черная шуба с вышитыми снежинками — на фоне белого снега будет смотреться эффектно.

Tallinn Dolls — что ж, на сцене повеселились, и Ану Саагим “прогуляться” пригласили, и вот вам все цвета радуги показали. Но сама коллекция по душе не пришлась, а выглядела очень разношерстно и немного несвязно. Отдельное внимание голубому пальто, которое на первый взгляд напоминает халат. Наверное, финальная коллекция третьего дня недели моды — самая слабая. Кстати, напомним, что бренд недавно оказался в центре скандала, когда одной клиентке не понравилось, что платья бренда носит обслуживающий персонал ресторана.

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Субботние показы начались с теплой коллекции бренда Woolish, где в изобилии были использованы ткани из шерсти мериноса и альпака — и снова с гвоздик, как в предыдущий день на показе Дианы Арно. Видимо, цветы снова в моде, и дизайнеры дают добро покупать гвоздики не только на первое сентября и похороны. Что касается самой одежды, то она не примечательна, но хорошая стилистика все спасает. Прозрачные сумки идеально дополняют теплые образы.

“Оранжевый — хит сезона”, только тут мы имеем дело не с женской тюрьмой в США, а с довольно неплохой коллекцией от молодого дизайнера Гиты Сиймпоэг, хотя коллекция и называется “Trust No Bitch” (с англ. “Не доверяй ни одной суке”). Как можно догадаться, лейтмотив коллекции — оранжевый цвет и его оттенки. И понравится эта коллекция не только кришнаитам.

Дизайнер предлагает покупателям буквально зажечь этой осенью — на спине одного из пальто-ковров красуется изображение пламени. Коллекция явно вдохновлена стрит стайлом и стилем модниц из Instagram, есть в ней и немного деконструктивизма, и еще раз отмечу — фирменные пальто-ковры дизайнера.

Учитывая, что коллекцию KiRiVOO делали два разных дизайнера, результат разочаровывает. Особенно то, что дизайнеры работали над разными ее частями, а все выглядит одинаково. Ткань не красила фигуры моделей, а сам дизайн был довольно незамысловатым. Добавить узоры из листиков на одежду простого силуэта — такое можно найти и в масс-маркете. Единственный плюс — одежда сделана из ткани, не несущей вреда коже и окружающей среде.