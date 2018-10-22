22.10.2018, 17:07

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме


Андрей Данило
Андрей Данило
 
EST 2
Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме
Foto: Delfi kollaaž

В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды!

Третий день осенней недели моды начался с Дианы Арно и ее армии “краповых беретов”. Вроде и стиль не милитари, но сочетание беретов, красного цвета, камуфляжа из пайеток и гвоздик навевает ассоциации с военным парадом. В коллекции также было изобилие велюра и одежды из него — от штанов и топов до плиссированных юбок и платьев — в общем, Арно доказала, что велюровыми могут быть не только домашние костюмы.

Конечно же, в осенний сезон дизайнеры норовят показать как можно больше пальто, плащей и курток, которые призваны спасти эстоноземельцев от промозглой погоды. Но непонятно, зачем Пирет Куресаар решила открыть показ пятью плащами различных цветов, но практически одинакового кроя. На четвертом уже стало скучно — если задумка была подчеркнуть разнообразие доступных цветов, то уж выпускайте подряд целую радугу.

Последовавшие чуть позже хоббичьи накидки из “Властелина колец” смотрелись куда интересней. А вот куртки и плащи из плюшевой на вид ткани выглядели довольно дешево. Зато действительно удачными вышли юбки из ткани оттенков металлик — тут сразу ассоциации с упакованными подарками, праздниками, беззаботностью. В общем, все самое хорошее осталось напоследок.

P.S. И на Таллиннской неделе моды есть те, кто без спроса врывается на подиум в процессе показа. Только в данном случае это был не активист или пранкер, а маленький мальчик, который, как видимо, решил повторить за взрослыми и побегать по подиуму взад-вперед — ведь весело же!

Алдо Ярвсоо вновь показал структурные узоры на неопрене, как и годом ранее, но с новыми силуэтами и новыми цветами. Стоит отметить, что жесткий неопрен отлично смотрится в сочетании с юбками и платьями с более легкий развивающихся тканей. Да и вообще вся коллекция выглядела по-праздничному легкой и непринужденной, а завершили ее сияющие серебряные и золотые ансамбли — кстати, Ярвсоо в 2008 году стал обладателем “Золотой иглы”.

В коллекции Кетлин Бахманн было уж слишком много тюля и кружева. Умеренный минимализм всегда лучше чрезмерной вычурности. Платья из пайеточной ткани в пол смотрятся куда более стильно, чем элегантная занавеска — особенно предпоследнее черное платье-кимоно.

Рийна Пылдроос же предпочла другим материалам, в первую очередь, шелк. Ну и, конечно же, пайетки продолжают быть любимым материалом эстонских дизайнеров. Видимо, во времена осенней серости хочется чего-то искрящегося и сверкающего. Впрочем, эффект блестящий чешуи на одежде действительно выглядит празднично — и жизнеутверждающе, что ли. Однако лучший элемент коллекции — черная шуба с вышитыми снежинками — на фоне белого снега будет смотреться эффектно.

Tallinn Dolls — что ж, на сцене повеселились, и Ану Саагим “прогуляться” пригласили, и вот вам все цвета радуги показали. Но сама коллекция по душе не пришлась, а выглядела очень разношерстно и немного несвязно. Отдельное внимание голубому пальто, которое на первый взгляд напоминает халат. Наверное, финальная коллекция третьего дня недели моды — самая слабая. Кстати, напомним, что бренд недавно оказался в центре скандала, когда одной клиентке не понравилось, что платья бренда носит обслуживающий персонал ресторана.

Читать еще

Субботние показы начались с теплой коллекции бренда Woolish, где в изобилии были использованы ткани из шерсти мериноса и альпака — и снова с гвоздик, как в предыдущий день на показе Дианы Арно. Видимо, цветы снова в моде, и дизайнеры дают добро покупать гвоздики не только на первое сентября и похороны. Что касается самой одежды, то она не примечательна, но хорошая стилистика все спасает. Прозрачные сумки идеально дополняют теплые образы.

“Оранжевый — хит сезона”, только тут мы имеем дело не с женской тюрьмой в США, а с довольно неплохой коллекцией от молодого дизайнера Гиты Сиймпоэг, хотя коллекция и называется “Trust No Bitch” (с англ. “Не доверяй ни одной суке”). Как можно догадаться, лейтмотив коллекции — оранжевый цвет и его оттенки. И понравится эта коллекция не только кришнаитам.

Дизайнер предлагает покупателям буквально зажечь этой осенью — на спине одного из пальто-ковров красуется изображение пламени. Коллекция явно вдохновлена стрит стайлом и стилем модниц из Instagram, есть в ней и немного деконструктивизма, и еще раз отмечу — фирменные пальто-ковры дизайнера.

Учитывая, что коллекцию KiRiVOO делали два разных дизайнера, результат разочаровывает. Особенно то, что дизайнеры работали над разными ее частями, а все выглядит одинаково. Ткань не красила фигуры моделей, а сам дизайн был довольно незамысловатым. Добавить узоры из листиков на одежду простого силуэта — такое можно найти и в масс-маркете. Единственный плюс — одежда сделана из ткани, не несущей вреда коже и окружающей среде.

Коллекцию BRAND NO.8 (вопрос банальный, но что случилось с первыми семью брендами?) стоит отметить за стильные кепки-ньюбой с инициалами бренда, чем-то похожие на шапки университетских студентов, и черные платья и юбки, усыпанные бахромой. В целом весьма удачная и стильная коллекция, где тоже не обошлось без велюра и пайеток. А еще показ запомнился отсылкой к модным показам прошлого, которые завершал свадебный образ.

В субботу также состоялся первый показ нового бренда Alexanderling, дизайнером которого является Ану Линг. Коллекция якобы была вдохновлена легендарным французским брендом Vionnet. И если к самой одежде можно сильно не придираться, то странные чулки на моделях вызывают вопросы, а именно — когда вы последний раз видели на ком-то подобное и когда оно успело вернуться в моду (и вернулось ли вообще)? Впрочем, в моду возвращаются и более странные вещи. Кроме того, дизайнер выбрала неудачную цветочную ткань для финальных образов — ассоциации с диваном никуда не денешь.

По всей видимости, бренд Mammu Couture и его дизайнер Мариа Таммеорг решили продолжать предлагать эстонскому потребителю более качественную и оригинальную копию Dior, чем это в силах делать Aliexpress. Ну да ладно, все-таки в Mammu Couture намного больше оригинальности и качества, чем в простой подделке. Хотя серебристое платье с “цветочными лепестками” очень уж похоже на легендарные творения Кристиана Диора — но назовем это трибьютом, а не плагиатом.

Есть еще пара вопросов: почему у финального образа невесты были черные шары, как будто организатор ее свадьбы напутал с заказом? И почему дизайнеры считают, что хэштеэг на одежде, это стильно? #неочень

Tallinn Fashion Week 218 подошла к концу, но зато вы можете посмотреть стильные образы гостей третьего и четвертого дня мероприятия.


Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Прохор Шаляпин отвез бывшую жену Джигарханяна в психбольницу

22.10.2018
Отношения певца Прохора Шаляпина и экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской до сих пор непонятны для их поклонников. Многие уверены, что у пары выгодный обоим роман, но певец и пианистка отмахиваются, мол, они просто друзья, пишет “Комсомольская правда”.
Подробнее

ВИДЕО: Неожиданный гость! Олега Осиновского заметили в новом выпуске Comedy Club

22.10.2018
На ТНТ вовсю выходят новые спецвыпуски “Comedy Club в Ереване”. Казалось бы, Ереван — не Таллинн, и увидеть там знакомое лицо почти невозможно. Оказалось, что это не так. Внимательные журналисты заметили Олега Осиновского в одном из выпусков шоу. Смотрите видео!
Подробнее


“Мама, я тебя люблю”: Собчак растрогала Инстаграм нежным видео с сыном

22.10.2018
Ксения Собчак поделилась в Инстаграме умилительным видеороликом с сыном. Телеведущая сняла, как Платон нежно целует ее фотографию, висящую на стене в рамке под стеклом, и говорит: “Мама, я тебя люблю”. За день ролик набрал больше миллиона просмотров. Как выяснилось, в свои полтора года Платон уже неплохо разговаривает, пишет “Комсомольская правда”.
Подробнее

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме

22.10.2018
В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды!
Подробнее

ФОТО: Модель, актер и певец. Знакомимся с Arturio и слушаем его дебютный трек

22.10.2018
Arturio, так же известный как Артур Веероя — новая звезда эстонской сцены. За свои 29 лет молодой человек достиг весьма многого. Уже с подросткового возраста он участвовал в модных показах, о нем часто писали СМИ. В 2008 году он получил титл “Летний тигр” по версии Elu-24, а в 2009 снялся в главной роли в фильме “Augusti Suvetrip”(фото — здесь).
Подробнее

-30% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €

Виктория Боня призналась, что миллиардер Пьер Андюран заплатил ей 500 тысяч долларов за пиар-роман

22.10.2018
Виктория Боня впервые появилась с импозантным французом Пьером Андюраном на красной дорожке Каннского кинофестиваля в мае этого года. Бизнесмен, владеющий компанией с миллиардными оборотами, казался милым, привлекательным, а главное — нежно влюбленным в Боню, пишет “Комсомольская правда”.
Подробнее

На съемках фильма с Сергеем Безруковым танк раздавил каскадера

22.10.2018
Съемки военного фильма — это всегда крайне опасное и ответственное дело, ведь для создания нужной атмосферы актерам порой приходится рисковать жизнью. Однако вряд ли кто-то мог предположить, что работа над проектом «Ильинский рубеж» обернется трагедией, пишет Starhit.
Подробнее