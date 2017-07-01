ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила Праздник танца в национальном костюме

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила заключительное выступление в рамках Праздника танца. Президент пришла на стадион “Калев” в национальном костюме волости Вальяла.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила заключительное выступление в рамках Праздника танца. Президент пришла на стадион “Калев” в национальном костюме волости Вальяла.
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