01.07.2017, 20:50

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила Праздник танца в национальном костюме

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Bublik
EST
ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила Праздник танца в национальном костюме
Foto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила заключительное выступление в рамках Праздника танца. Президент пришла на стадион “Калев” в национальном костюме волости Вальяла.

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