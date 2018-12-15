15.12.2018, 19:25

ГАЛЕРЕЯ: В Стране Лотте завершилась сегодня детская и молодежная программа ЭР100


rus.delfi.ee
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Lotte
LotteFoto: ARON URB, Арон Урб/ ЭР100

Сегодня, 15 декабря, в находящемся в Пярнумаа тематическом парке Страна Лотте завершилась детская и молодежная программа, приуроченная к 100-летию Эстонской Республики. На мероприятии была выражена благодарность организаторам проектов программы, а также состоялось открытие рождественской программы Страны Лотте.

Одним из последних больших подарков для детей станет анимационный фильм ”Лотте и пропавшие драконы”, который выйдет на экраны в январе 2019 года. Нового персонажа мультфильма — младшую сестру собачки Лотте Роози — поприветствовали сегодня участники мероприятия, а канцлер права и омбудсмен по правам ребенка Юлле Мадизе вручила Роози свидетельство о рождении.

Крупнейшими из начинаний детской и молодежной программы ЭР100 стали ”Детская республика”, ”100 дубов для Эстонии”, ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” и ”100 электронных гостевых уроков”, в которых приняло участие более 200 000 человек. Всего в программу ЭР100 вошло около 840 событий.

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