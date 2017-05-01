Хеймар Ленк: от того, как сложится семья Котка и Репинского, зависит и судьба Эстонии!

Вчера в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. По мнению центриста Хеймара Ленка, венчание в церкви было образцовым поступком. Не говоря уж о вкладе в эстонско-русскую интеграцию.

“Мне все это очень понравилось”, — прокомментировал это событие Publik по телефону их коллега по партии Хеймар Ленк. Свадьба оставила, по его словам, неизгладимое впечатление: именно само венчание, а не праздник, который за ним последовал.

“Я подчеркнул бы именно само венчание, потому что на нем присутствовала половина публики Эстонии, которая очень редко видит православное венчание”, — добавил он.

По поводу активного освещения этого события в СМИ Ленк считает, что причина — в том, что эта пара — новая молодая элита, которая принимает важные для нашей страны решения. “Конечно, придает шарма и то, что они — разных национальностей. Конечно, народ смотрит и хочет иметь пример”.

Также, по словам политика, от того, как пойдут дела у их семьи, зависит и судьба Эстонии, потому что они принимают в парламенте важные решения, и, быть может, и в министерстве. “Народ смотрит на будущие пары и видит свое будущее. Мы еще обязательно о мих многое услышим”, — добавил Ленк.

Напомним, что в воскресенье в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. За венчанием последовало празднование на мызе Мяэтагузе. Тамада — актер Русского театра Николай Бенцлер, и среди гостей можно встретить всю элиту Центристской партии во главе с премьер-министром Юри Ратасом и его супругой.

Несмотря на конец апреля, погода прохладная и ветреная, и в довершение ко всему к началу венчания в Нарве пошел дождь.

Само же венчание задержалось, жених и невеста ждали в машине. Возможно, не взяли кольца, потому что с визгом шин подъехал автомобиль, из которого посаженному отцу передали коробочку для колец.

Венчание продолжалось в общей сложности полтора часа и проводилось по православной традиции.

Прекрасное платье невесты изготовлено в Италии и куплено в таллиннском салоне Pärl.