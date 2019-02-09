Искусство за бокалом вина. Дарья Сабитова — о жизни в Латвии и Европе, "уродстве" современного искусства и великих художниках

Первый год был самым трудным, я с трудом понимала лексику, садилась на первый ряд, чтобы следить за артикуляцией профессора. Проблемы были с греческим, латынью, терминологией в архитектуре. Никогда не забуду, как учила библию на немецком. Ты либо встраиваешься в эту систему, либо она тебя ломает, в 19 лет часто случается второе. Не знаю, решилась бы я сейчас на такую авантюру.

В Италию я попала на третьем курсе. Получила государственный грант, университет предлагал дополнительную квалификацию “искусствовед-международник” и я оказалась в университете Сиены. Итальянский выучила на месте.

В Италии учиться приятнее, обстановка расслабленное, всегда есть место человеческому отношению. Первым делом — эспрессо, а лучше апероль, ну а потом — решение всех вопросов. По правилу гранта надо было найти стажировку. Я устроилась в картинную галерею в Сиене, потом работала в Риме.

Жизнь в Италии — самое лучшее воспоминание студенческих лет.

Фото: личный архив

Почему искусствовед, почему, скажем, не художник? В чем состоит работа искусствоведа?

Люди часто путают эти понятия, меня то и дело спрашивают, пишу ли я картины. Для того чтобы быть художником, нужен определенный дар, у меня его нет.

Я — сторонний наблюдатель. История искусства, моды — циклична, все повторяется. Мне нравится анализировать то, что я вижу, и рассказывать об этом людям.

Работа искусствоведа может быть разной: в картинных галереях и аукционах она связна с коммерцией, продажами. Можно уйти в науку, писать монографии художников, изучать архивы, преподавать в университете. Вариантов много, но в любой отрасли нужны профессионалы.

Легко ли было найти работу? Существует мнение, что людям искусства часто приходится работать вообще не в своей сфере, чтобы оплачивать счета.

Работу в этой сфере найти нелегко. В студенческое время я подрабатывала, где могла. Даже поиск практики доставлял проблемы. В виде практики предлагалась деятельность с загрузкой на полный рабочий день, без оплаты.

Многие галеристы нанимают студентов на испытательный срок, человек работает три месяца бесплатно, а потом ему отказывают в позиции, беря на практику следующего студента. Замкнутый круг.

Достаточно сложно конкурировать с носителями языка, нужно очень хорошо владеть несколькими иностранными языками, и не стоит забывать, что здесь английский или французский изучают с детства. Важно понимать менталитет, чувство юмора, важно гнуть свою линию.

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После переезда в Вену вы начали свой проект Art Salon Vienna. Расскажите об этом подробнее. Кто — главные клиенты?

После работы в картинных галереях, научно-исследовательском институте и аукционном доме мне захотелось создать что-то свое. В большом городе трудно найти подходящий круг общения, подружиться с кем-то. И я решила такой круг создать самостоятельно. В социальной сети создала группу единомышленников, рассчитанную на людей, интересующихся искусством, любящих посещать музеи осознано. Неважно, откуда ты приехал, чем занимаешься. Если есть интерес к искусству, то тебе к нам!

Через два года работы на основе этой группы появился Art Salon Vienna — арт-клуб, прямые эфиры и лекции, с которыми я гастролирую по миру. Сейчас я работаю над тем, чтобы салон стал местом встреч не только в реальном, но и виртуальном мире. Вижу будущее этого проекта в виде онлайн-школы по истории искусства.

Главные клиенты — русскоговорящие люди, живущие в Вене. Встречи салона проводятся и на немецком языке, хотя я вынуждена признать, что развивать немецкое направление гораздо сложнее в силу некоторого скептицизма и менталитета австрийцев.

“Современное искусство не всегда развлекательное, красивое и профессиональное, часто провокационное и уродливое”

Как получилось, что вы начали выступать в Прибалтике? Не потеряли контакта с родиной?

В Латвии живут мои родственники, друзья детства, летние месяцы я предпочитаю проводить в Юрмале.

В Латвии практически не проводились мероприятия такого рода и мы со свекровью решили организовать цикл лекций об искусстве в Риге и Юрмале. С сентября мы начали сотрудничество с Эстонией, в конце февраля состоится восьмая лекция в этой стране.

Билеты на первую лекцию в Эстонии были распроданы за несколько часов. Чем можете объяснить такой успех?

Людям не хватает интересных мероприятий в сфере искусства на родном языке. Очень важен формат мероприятия: место проведения, доступность и живая подача материала, бокал шампанского, фотографии на память. Мы посещаем культурные мероприятия не только с целью просвещения, но и с целью общения, впечатлений.

Как вы считаете, насколько в Эстонии и вообще в странах Балтии на данный момент развито искусство и изучение искусства, присутствует ли интерес, и у кого — взрослого поколения или младшего?