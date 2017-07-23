“Наша мама Диана”: какой принцы Уильям и Гарри помнят принцессу Уэльскую

Принцы Уильям и Гарри поделились воспоминаниями о том, как весело и легко им было с мамой. По их словам, принцесса Диана сама была абсолютным ребенком, пишет Русская служба Би-би-си.

В документальном фильме телеканала ITV “Наша мама Диана: ее жизнь и наследие”, посвященном 20-й годовщине со дня гибели Дианы, они рассказали, что она очень хорошо знала настоящую жизнь вне стен дворца и поощряла их шалости. Они сожалеют о том, что их последний разговор с мамой был очень коротким — во время непродолжительного телефонного звонка в день ее смерти.

В программе использованы ранее не публиковавшиеся фотографии принцев с принцессой Дианой.

В одном из эпизодов Уильям и Гарри вместе рассматривают личный альбом Дианы и говорят о том, как их детские воспоминания о маме соотносятся с тем, какой ее запомнил весь мир — влиятельной женщиной, активно выступавшей в поддержку бездомных, больных СПИДом и проводившей кампанию за введение запрета на использование мин в зонах военного конфликта.

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Принцу Уильяму было 15 лет, Гарри — 12. Уильям признался, что идея участия в фильме его поначалу испугала, но в конечном итоге весь процесс оказал на него терапевтическое воздействие. Он сказал, что они с братом хотят, чтобы наследие Дианы продолжало жить через все, что они делают, и участие в фильме ITV, на его взгляд, правильный шаг в этом направлении.

“Наша мама была абсолютным ребенком, — вспоминает принц Гарри, говоря о ее чувстве юмора. — Когда мне говорят: “приведи пример того, как с ней было весело”, в моей голове звучит лишь ее смех”. “Мне кажется, один из ее девизов звучал так: шали сколько хочешь, только не попадайся, — продолжает Гарри. — Она была одним из самых озорных родителей. Она приходила посмотреть, как мы играем в футбол, и тайком от всех засовывала конфеты нам в гетры”.

По словам Уильяма (на фото выше — он с принцессой Дианой — DELFI), его мама была очень простой в общении, обожала посмеяться и подурачиться. Она все время над ними подшучивала, например, посылая им забавные открытки. “Иногда во время школьных занятий я получал открытку от мамы. Обычно она выбирала открытки с самыми глупыми, даже неловкими, но веселыми обложками, и писала внутри что-то очень хорошее”, — вспоминает Уильям. “Но я не решался открывать их в классе, чтобы учителя или одноклассники не увидели”, — добавляет принц.

Одно из самых забавных воспоминаний, по словам Уильяма, о том, как он однажды пришел из школы домой, а его мама позвала в гости (в Кенсингтонский дворец) супермоделей Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл. “Я тогда был 12-ти или 13-летним мальчиком, у которого на стене висели их постеры. Я ужасно покраснел, не знал, что сказать, что-то мямлил и, кажется, упал с лестницы, когда уже поднимался к себе наверх. Я был объят благоговейным ужасом”, — признается принц Уильям.

По словам герцога Кембриджского, последний разговор с мамой лежит тяжелым грузом у него на душе. Он состоялся, когда принцы находились в королевской резиденции Балморал в Шотландии и проводили там время со своими кузенами. “Нам было весело, и мы с Гарри очень спешили поскорее закончить разговор, мол, “скоро увидимся”. Если бы я только мог знать, что произойдет, я бы не был таким пофигистом”, — рассказал Уильям.

По его словам, он помнит, что в том телефонном разговоре сказала его мама, но не хочет об этом рассказывать. “Она звонила из Парижа. Я не помню точно, что я ей говорил, но я всю свою жизнь жалею, что тот разговор был таким коротким”, — вспоминает принц Гарри.

В начале июля принцы приняли участие в поминальной службе на могиле принцессы Дианы, похороненной в ее родовом поместье Олторп в графстве Нортгемптоншир. Служба была приурочена ко дню рождения принцессы Уэльской, которой 1 июля этого года исполнилось бы 56 лет.

Принц Гарри признался, что лишь дважды плакал по своей матери — в первый раз во время ее похорон в 1997 году. “Внутри еще много боли, которую надо выпустить наружу”, — сказал Гарри.

На поминальную службу в Олторп вместе с Уильямом приехали его супруга Кейт и дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта. По его словам, чтобы сохранить живость воспоминаний о маме, он постоянно рассказывает своим детям о бабушке Диане. “Она была бы прекрасной бабушкой, ей бы очень это понравилось, она бы любила детей всей душой”, — уверен Уильям.

Он также пошутил: “Но она была бы неуправляемой бабушкой, совершенно неуправляемой. Она бы приходила во время купания и устраивала анархию — повсюду пена, пузыри, лужи, после чего уходила бы”. “Для нас с Уильямом она была лучшей мамой на свете”, — сказал Гарри.

“Нам было очень тяжело (без нее) и будет тяжело. Не проходит и дня, чтобы мы с Уильямом не пожалели, что ее нет с нами. Каждый день мы пытаемся представить, какой матерью она была бы сегодня, какую роль в обществе играла бы и сколько всего она могла бы изменить”, — продолжает Гарри.

Решение об участии в съемках документального фильма ITV принцы принимали вместе. Со съемочной группой они общались в Кенсингтонском дворце, в саду которого, доступном для публики, в день 20-летней годовщины гибели принцессы Дианы они откроют установленную в ее честь статую.

“Этот раз — исключение. Мы больше не будем этого делать, мы больше не будем говорить о ней так открыто и публично. Мы надеемся, что в этом фильме будет показана история, которую, возможно, люди не слышали раньше, от тех, кто знал ее лучше всех, кто хочет напомнить людям, каким человеком была Диана и сделать так, чтобы память о ней жила”, — сказал Уильям “Двадцать лет спустя мы с Гарри почувствовали, что настало время немного больше рассказать о нашей маме”, — добавил он.