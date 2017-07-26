Почти свободный мужчина! Рэпер Beebilõust даст концерт сразу после выхода из тюрьмы

Андруг Элбинг, более известный как рэпер Beebilõust, уже почти свободный мужчина. Сразу после выхода из тюрьмы он планирует обрадовать своих фанатов и выйти на сцену.

11-12 августа в Элва пройдет уже традиционный фестиваль эстонского хип-хопа, организаторы которого сообщили, что Beebilõust числится в списке участников.

Рэпер выходит из тюрьмы 4 августа. 23 марта его признали виновным в вооруженном ограблении магазина и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально он провел в тюрьме лишь три месяца. Остальное наказание — условно с испытательным сроком в три года, во время которых мужчина не должен употреблять алкоголь и наркотики и должен участвовать в социальной программе.