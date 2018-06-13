Полуторагодовалая дочь Олимпийского чемпиона утонула в бассейне

В семье американского олимпийского чемпиона Боде Миллера произошла трагедия. Его 18-месячная дочь Эмми утонула в бассейне. 9 июня спортсмен вместе с женой Морган Бек отправился на вечеринку. Пара решила взять малышку с собой, пишет Starhit.

Во время мероприятия девочка случайно упала в бассейн. По всей видимости, взрослые не сразу заметили это. Когда же малышку вытащили из воды, на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики несколько часов боролись за жизнь Эмми, но ребенок скончался на следующий день.

Боде Миллер подтвердил трагедию и опубликовал пост на странице в Инстаграме.

“Мы опустошены. Наша малышка Эмми умерла вчера. Никогда и за миллион лет мы бы не могли подумать, что переживем такую боль. Ее любовь, ее свет и душа никогда не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее на полную катушку каждый день. Наша семья просит уважать и не беспокоить нас в это болезненное время”, — сообщил Боде.