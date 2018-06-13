13.06.2018, 11:05

Полуторагодовалая дочь Олимпийского чемпиона утонула в бассейне

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Bublik
EST 8
Полуторагодовалая дочь Олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Instagram

В семье американского олимпийского чемпиона Боде Миллера произошла трагедия. Его 18-месячная дочь Эмми утонула в бассейне. 9 июня спортсмен вместе с женой Морган Бек отправился на вечеринку. Пара решила взять малышку с собой, пишет Starhit.

Во время мероприятия девочка случайно упала в бассейн. По всей видимости, взрослые не сразу заметили это. Когда же малышку вытащили из воды, на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики несколько часов боролись за жизнь Эмми, но ребенок скончался на следующий день.

Боде Миллер подтвердил трагедию и опубликовал пост на странице в Инстаграме.

“Мы опустошены. Наша малышка Эмми умерла вчера. Никогда и за миллион лет мы бы не могли подумать, что переживем такую боль. Ее любовь, ее свет и душа никогда не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее на полную катушку каждый день. Наша семья просит уважать и не беспокоить нас в это болезненное время”, — сообщил Боде.

Он опубликовал несколько фотографию девочки. Поклонники, шокированные всем произошедшим, поспешили поддержать спортсмена. “Нет слов. Просто не хочется в это верить”, “Мы будем молиться за вашу семью все вместе”, “Это такой кошмар! Потерять ребенка — худшее, что может произойти с любым заботливым родителем”, — делились мнениями подписчики Миллера.

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A post shared by Bode Miller (@millerbode) on Jun 12, 2018 at 7:45am PDT


Боде довольно часто делился фотографиями и забавными видео с участием детей. Маленькая Эмми была настоящей любимицей поклонников Миллера. Девочка обожала хулиганить, о чем рассказывали сами счастливые родители. Также спортсмен и его супруга воспитывают трехлетнего сына Нэша. У прославленного олимпийского чемпиона есть и двое старших наследников от первого брака.

Напомним, что Боде Миллер является одним из самых известных американских горнолыжников. Он стал Олимпийским чемпионом в 2010 году. Помимо этого мужчина завоевывал несколько бронзовых и серебренных наград.

В 2015 году Боде заявил, что пропустит очередной горнолыжный сезон. Однако мужчина отметил, что не собирается уходить из спорта окончательно.

Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны полуторагодовалой дочери. Поклонники надеются, что Миллер и его жена смогут пережить ужасную трагедию, посвятив себя заботе о сыне.

A post shared by Bode Miller (@millerbode) on Jun 11, 2018 at 4:07pm PDT


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Полуторагодовалая дочь Олимпийского чемпиона утонула в бассейне

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В семье американского олимпийского чемпиона Боде Миллера произошла трагедия. Его 18-месячная дочь Эмми утонула в бассейне. 9 июня спортсмен вместе с женой Морган Бек отправился на вечеринку. Пара решила взять малышку с собой, пишет Starhit.
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