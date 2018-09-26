ВИДЕО: “Искренне”. BRAVO! и ETV+ презентовали первый клип Алики Миловой, снятый в Праге(1)
Шоу талантов “BRAVO!” и телеканал ETV+ выпустили клип победительницы первого сезона Алики Миловой.
Шоу талантов “BRAVO!” и телеканал ETV+ выпустили клип победительницы первого сезона Алики Миловой.
Клип на песню 15-летней школьницы из Таллинна под названием “Искренне” был снят в августе в Праге.
“На всех этапах производства и песни, и клипа Алика проявила себя, как опытный профи, — рассказывает генеральный продюсер шоу Михаил Вальтфогель. — Надеюсь, что этот локальный успех вызовет в ней желание еще больше творить и работать, без этого никуда”.
“Честно говоря, было непросто, — признается Алика. — Все съемки проходили ночью, и иногда ужасно хотелось спать”.
Алика Милова выиграла шоу “BRAVO!” в первом сезоне. Сначала она прошла кастинговый отбор, а затем набрала наилучшую сумму баллов по итогам шести концертных выпусков при исполнении каверов на известные хиты.
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