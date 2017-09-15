Выбор за вами! Примите участие в зрительском голосовании конкурса “Мисс Нарва-2017”

Уже в эту субботу, 16-го сентября, в 18:00 в Центре культуры “Женева” состоится финальное шоу конкурса “Мисс Нарва-2017”. За право получить звание первой красавицы города ведут борьбу восемь девушек.

Главный титул “Мисс Нарва” будет присужден решением жюри. Но и вы, уважаемые читатели, можете оказать влияние на итоги конкурса. Вам предстоит выбрать, кому достанется почти столь же престижное звание “Мисс зрительских симпатий”. Проголосуйте за понравившуюся участницу, и ваш голос поможет назвать имя той, которая окажется самой красивой по мнению зрителей.

“Мисс Зрительских симпатий” получит золотое кольца с бриллиантом стоимостью 500 евро от German Juveelisalong. Магазин German Juveelisalong находится в Астри на третьем этаже, напротив кино Apollo.

1. Регина Загдай

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017





Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

2. Тайя Черноморская

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017





Miss Narva Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

3. Андриана Чупова

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017





Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

4. Анастасия Максимкина

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017





Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

5. Анна Ласина

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

6. Анастасия Аленушкина

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017





Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

7. Елизавета Рыбакова

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

8. Кристина Полтаракова

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017

Miss Narva Foto: Фото предоставлено организаторами Miss Narva-2017



