"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы

Кадр из видеотрансляции

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.