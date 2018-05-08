08.05.2018, 12:11

"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы

 (16)
Bublik
EST
"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы
Кадр из видеотрансляции

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.

Творчество фотошоперов можно найти как во многих изданиях, так и в социальных сетях.

#поклонская 😂🤣😂

A post shared by Sergei Kostiaev (@skostiaev) on

Читать еще

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Уже сегодня! Попадет ли Элина Нечаева в финал? Смотрите первый полуфинал “Евровидения” вместе с Delfi

08.05.2018
Уже сегодня в Лиссабоне пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение", на котором Эстонию представил Элина Нечаева. Delfi будет вести текстовый онлайн, а пока что предлагаем вам еще раз ознакомиться с участниками и сделать свои ставки - пройдет ли Элина в финал?
Подробнее

Они шли из одной смерти в другую. О фильме Константина Хабенского “Собибор”

08.05.2018
Реальный Александр Печерский, поднявший единственное удавшееся восстание в лагере смерти — в Собиборе, больше всего на свете любил самодеятельность. И, как свидетельствовали ревнивые коллеги (а кто же не ревнует и не завидует в искусстве?) пользовался большим успехом у зрителей.
Подробнее


"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы

08.05.2018
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстония — фаворит конкурса? Юхан Паадам предсказал, кто пройдет в финал “Евровидения”

08.05.2018
Многолетний генеральный продюсер конкурса Eurolaul и генеральный продюсер 47-го конкурса песни “Евровидение” Юхан Паадам выбрал песни тех стран, которые с наибольшей вероятностью пройдут в финал “Евровидения” в Португалии.
Подробнее


Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Константин Хабенский вышел из себя на пресс-конференции своего фильма

07.05.2018
3 мая состоялась премьера фильма “Собибор”, режиссером которого выступил известный актер Константин Хабенский. Артист уделяет продвижению своей дебютной работы много сил и времени. Так, в интервью Юрию Дудю он подробно рассказал, как ему удавалось одновременно играть одну из ключевых ролей в картине и контролировать съемки, пишет Woman.
Подробнее

В Таллинне выступит певица Ёлка

07.05.2018
15 октября в ледовом холле Тондираба выступит певица Ёлка. Ёлка — певица, которая не нуждается в особом представлении. Необычайная харизма, непосредственность, искренность в жизни, песнях, поведении на сцене. Она не боится быть собой и при этом экспериментировать. Концерт Елки — это откровенный разговор с публикой, живой звук, любимые всеми хиты и новые композиции.
Подробнее

Алика Милова стала победительницей музыкального шоу “BRAVO!”

07.05.2018
15-летняя школьница из Таллинна Алика Милова стала победительницей музыкального шоу “BRAVO!” и обладательницей титула “Лучший молодой исполнитель стран Балтии”. Финал телевизионного конкурса состоялся в воскресенье 6 мая на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва), LTV 7 (Латвия).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Смело или безвкусно? Делегаты России, Израиля и Албании удивили на "Евровидении"

07.05.2018
Вчера, 6 мая, в Лиссабоне состоялось открытие конкурса "Евровидение". И если Элина Нечаева сияла в прекрасном белом платье, то делегаты из нескольких других стран озадачили своими нарядами. Смотрите фото!
Подробнее