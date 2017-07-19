ГАЛЕРЕЯ: Танцы, песни и ярмарка! В Йыхви прошел фестиваль “Славянский свет”

Наверняка еще не один месяц жители Йыхви и других городов Северо-Востока Эстонии, а также прочих уголков республики, побывавшие 14-15 июля на прошедшем в Йыхви девятом международном фестивале-ярмарке народных культур “Славянский Свет — Цветок папоротника”, будут вспоминать это событие.

Фестиваль, сочетающий в себе концерты самодеятельных и профессиональных артистов, мастер-классы по фольклору и народным промыслам, ярмарку, многочисленные развлечения и семейный день отдыха, в этом году приобрел больший масштаб. Он продлился не один день, а два. Фестивальная территория растянулась почти на километр от центральной площади города Йыхви до главной сцены в центре йыхвиского парка. В фестивальной программе наряду со старыми и проверенными появились и новые элементы.

Одним из них стала “ярмарочная улица”, в которую превратился на два дня йыхвиский пешеходный променад, протяженность которой составила километр. Общее количество торговых палаток нынче превысило 200, и здесь горожане и гости Йыхви могли приобрести товар практически на любой вкус. На протяжении всего променада постоянно фланировали многочисленные артисты в яркой национальной одежде, вовлекая гостей фестиваля в хороводы, народные игры и распевание народных песен и частушек.

Рядом с ярмаркой — как в стародавние времена — нашлось место и для аттракционов: организаторы фестиваля согласовали время его проведения с гастролями в городе парка развлечений “Бенгтс Тиволи”. И это были далеко не единственные аттракционы на фестивальной территории.

“Славянский Свет” — праздник для всей семьи. Более двух тысяч человек в дни фестиваля смогли по-семейному бесплатно отведать домашнего супа, предоставленного организаторами. А детвора на фестивале не только развлекалась на различных аттракционах и смотрела выступления фольклорных коллективов, но и участвовала в конкурсе рисунков, посвященном родному краю. В палатке с говорящим названием “Фото на память” каждый желающий мог сфотографироваться на необычных фонах, облачившись в необычную одежду. Несколько сотен семей воспользовались предложенной услугой и получили бесплатно фотографии в рамках с надписью “на память о фестивале”

“Славянский Свет-2017” не изменил и традиции знакомить с бытом, играми и прикладным творчеством славян и прививать эти традиции сегодняшним поколениям. Здесь большую роль сыграл, в частности, давний партнер “Славянского Света” — российская творческая мастерская “Лад” из Петербурга. В фестивале также участвовали пропагандисты русской национальной культуры из Великого Новгорода (“Красная изба”), реконструкторы событий русской старины, рукодельники из Минска.

На двух фестивальных сценах выступили в общей сложности почти полтысячи исполнителей из Эстонии, России, Белоруссии, Латвии, с Украины — как профессионалы, так и любители, которые представили образцы песенной, танцевальной и музыкальной культуры своих народов.

Хэдлайнерами фестиваля 2017 года были заслуженный артист России Юрий Охочинский, известный любителям лирических песен как “бархатный голос Санкт-Петербурга, а также работающий в стилистике поп-фолк российский коллектив “Че те надо?”, являющийся первым составом популярной группы “Балаган Лимитед”.

Всего за дни фестиваля его различные концерты, аттракционы и площадки посетили не менее 15-ти тысяч человек.