"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi

В тот день мы были на уроке истории, историю нам преподавала парторг школы Галина Владимировна Микулич (к сожалению, нет ее уже с нами). Неожиданно посреди урока в класс зашла директор школы (о ней я напишу чуть позже), почему-то сразу она назвала наши три фамилии и пригласила в кабинет завуча. Надо было видеть наши глаза, а еще больше глаза наших одноклассников. Ведь мы не были хулиганками, и к директору нас прежде не вызывали, этим у нас грешили мальчики.

Так вот, войдя в кабинет завуча (она там тоже была, вот ее то боялась вся школа) нас встретила наша любимая директор школы Анелия Фердинандовна Варуль. О нашем директоре знала не только вся Нарва, но и вся Эстония. Это была великолепный педагог и директор. Низкий поклон ей за все, что она сделала для школы, школьников и Нарвы.

В руках у нашего директора был тот самый плакат, который мы старательно написали и повесили на стенд для всеобщего обозрения. Определить, кто это сделал, ей не составило труда, так как Анелия Фердинандовна преподавала нам литературу, наши почерки она знала как свой.

Был разговор с нами, спокойный и рассудительный. Она, конечно, поняла, что все это было нами сделано из шалости и принести какой-то вред нашей партии мы не хотели.

Что они обсуждали далее, мы не знали, и теперь не узнаем.

Нас вернули в класс, и мы закончили успешно свою 10-ти летку.

По прошествии многих лет, мы разбирали с подругами наш поступок, и думаем, что не будь тогда нашим директором А.Ф.Варуль, а кто-то другой, неизвестно как бы закончилась наша школьная жизнь на тот момент. Времена то все-таки были немного другие….

Но в те времена львиная доля учеников уважала учителей и не позволяла себе разных вольностей по отношения к ним.

2. Первого сентября 1946 года я с мамой иду в школу. На мне новое школьное платье, сшитое мамой вручную из солдатских портянок и выкрашенное в коричневый цвет, белый передничек из марли, белый воротничок и манжеты, связанные мамой из белых ниток 10 номера.

В правой руке я несла, как драгоценность, новый портфель. У многих детей, особенно мальчишек, были отцовские полевые сумки или сколоченные из фанеры чемоданчики. Да им было и удобнее кататься на них зимой с горок.

Наш путь лежит от дома, что стоит напротив студенческого кафе, по улице Ülikooli, / г. Тарту / мимо Ратуши, мимо разрушенного театра ’’Ванемуйне’’. Слева — тоже развалины от нескольких домов.

Теперь я понимаю, как трудно было разместить военный гарнизон с его обслуживающим персоналом в маленьком городке. Люди жили на чердаках, в подвалах домов, в бараках, построенных для немецких военнопленных. Школ не хватало, поэтому мы учились во вторую смену. Заканчивались уроки около 7 часов вечера. Представьте себе ужас ребенка, который поздним вечером идет мимо развалин; мое воображение представляло себе, что в каждом подвале сидит фашист, готовый меня убить…

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Через пару лет нас перевели в 4-ю среднюю школу, бывшую женскую гимназию. Это старинное здание с просторными классами, высокими окнами, спортивным залом, а главное — шикарным актовым залом, с потолка которого свисали 6 больших хрустальных люстр. Паркетный пол был тоже украшением его. На вечерах мы танцевали парами вальсы, танго, факстроты, как на балах 19-го века.

Директором школы был Андрей Дмитриевич Зарубин, фронтовик, преподавал нам историю. Так же фронтовиками были и учитель физики Иван Иванович Падесепп, с контуженными ногами и оттого ходил он с трудом. Екатерина Кузьминична, учительница по литературе, тоже воевала на фронте. Эти люди формировали наше мировоззрение, прививали нам общечеловеческие ценности.

Особенно мы любили учителя по математике Давида Борисовича Саломон. Он любил нас, умел создать на уроке спокойную, дружескую обстановку, к месту были его шутки. Обладал он феноменальной памятью: сначала раздавал нам тетради с контрольной работой, потом открывал журнал и по памяти выставлял оценки с минусами и плюсами. Иногда кто-то возражал, что у него нет минуса, на что Давид Борисович говорил: ’’ Да, минуса нет по тригонометрии, а по геометрии у вас — минус.’’ Помню такой случай на уроке математики; сидящий за мной одноклассник тихонько пел. Давид Борисович услышал и говорит: ’’Кто это там поет?’’ Тишина. ’’Ах, так это Алексин поет! Выйдите из класса!’’ Через некоторое время учитель начинает объяснение нового материала и вдруг прерывает и спрашивает:’’ А кому это он пел?’’ Смотрит на меня и говорит:’’ Пойдите, найдите его и приведите в класс.’’ Я вышла, но его и след простыл… Когда я сказала об этом учителю, он был огорчен.

В школьной жизни было все: и первая 2 по биологии за невыученное домашнее задание о дождевом черве и многие шалости. Однажды закончился урок рисования с натуры, рисовали какую-то птицу. Пока учитель собирал свои вещи, все вышли из класса. Учитель с журналом и чучелом подходит к двери, а пацаны подперли ее и прислушиваются, что происходит в классе. Слышен топот, учитель разбегается… в этот момент ребята отошли от двери и учитель вылетает в коридор под общий смех, хватает первую попавшуюся ученицу и ведет ее к директору, но парни выручают ее и извиняются.