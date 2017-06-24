24.06.2017, 09:40

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Эстония жжет! В Иванову ночь во всех уголках страны было жарко


Bublik
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Haapsalu jaanituli 2017
Haapsalu jaanituli 2017Foto: Pressimaterjal

Сегодня ночью все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео Delfi, по всей стране было действительно жарко.

Какой регион отжег веселее всех? Решать вам!

Пюхаярве:

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