24.06.2017, 09:40

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Эстония жжет! В Иванову ночь во всех уголках страны было жарко

 (17)
дополнено в 09:53
Bublik
EST 1
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Сегодня ночью все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео Delfi, по всей стране было действительно жарко.

Какой регион отжег веселее всех? Решать вам!

Пюхаярве:

Хаапсалу:

Пярнумаа:

Ласнамяэ:

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