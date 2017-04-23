23.04.2017, 17:20

Певицу Лолиту отказались пускать на Украину

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Lenta.ru
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2868931Foto: Evgenya Novozhenina, Sputnik

Российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом она сообщила в воскресенье, 23 апреля, на своих страницах в соцсетях, в том числе в Twitter, передает Lenta.ru.

“Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину”, — рассказала исполнительница.

По словам Лолиты, ее сразу пересадили на другой поезд. Милявская пояснила, что въезд ей закрыли за посещение Керчи в 2015-м году.

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