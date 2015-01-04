Соревнования по видеоиграм необходимо включить в программу Олимпиады. Об этом, по данным “Интерфакса”, заявил в интервью BBC создатель игры Warcraft Роб Пардо, передает Newsru.com.

“Видеоигры вышли на тот уровень, чтобы стать спортом. Вы можете творить все что угодно с графикой, делая их действительно увлекательным и соревновательным спортом”, — уверен создатель популярной игры.

По словам Пардо, участники кибертурниров обладают особыми навыками, в частности, умением моментально реагировать и принимать важные решения.

Вместе с тем, создатель Warcraft признает, что таким соревнованиям будет сложно получить статус олимпийского вида спорта. Причиной, как он пояснил, является трактовка понятия “спорт” в рамках программы Олимпиады.

“Если вы хотите определить спорт как физические нагрузки, то доказать, что видеоигры должны считаться спортом, будет сложно. В то же время, когда я смотрю на то, что сегодня происходит на Олимпийских играх, я начинаю сомневаться в такой трактовке”, — отметил Пардо.

По данным BBC, кибертурниры сегодня собирают многотысячные аудитории по всему миру. Так, во время проведения последнего онлайн-чемпионата в Южной Корее на трибунах находилось около 40 тысяч зрителей. С 2013 года киберспортивная дисциплина League of Legends считается в США официальным видом спорта.