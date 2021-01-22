Kirill Käro, kes filmides mängib enamasti eriliste võimetega psüholooge ja uurijaid, möönab, et loeb muidugi huviga selleteemalisi raamatuid, kuid suure osa inspiratsioonist ammutab ta elust endast, inimesi jälgides.
Vladimir Kotšetkov
Кино
22.01.2021, 20:37

Кинозвезда Кирилл Кяро: В России не имеет значения, эстонец ты или эстонский русский

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“Эстония сформировала меня таким, какой я есть”, — говорит Кирилл Кяро, один из самых известных русских актеров из Эстонии. Он принял участие в более чем 100 кинопроектах. Последний из них — мистический и философский сериал “Путешественники”.
Маргус Микомяги

Расскажите немного о вашем последнем сериале.

Давно хотел посотрудничать с режиссером этого сериала Кареном Оганесяном. Если обычно я решаю, хочу ли участвовать в сериале, после прочтения сценария, на этот раз решение уже было в моей голове, как только позвонил режиссер. Это одна из тех вещей, которые случаются, если очень хочешь. Вы посылаете желание в космос, и оно сбывается.

Для меня немного загадочно, что вы — мальчик из Ласнамяэ — и Юлия Ауг — девочка из Нарвы — внезапно стали самыми известными российскими киноактерами одновременно. Теперь вы вместе играете в одном фильме.

Мы давно хотели играть вместе, сейчас это удалось. Это было круто. Очень. Мы были как одна семья, родственники, оба родились и выросли в Эстонии, русскоязычные, с эстонскими именами, оба теперь в Москве.

Приведу один пример. В финале сериала я обнял Юлю. Я просто чувствовал, что хочу это сделать, хотя этого не было в сценарии. Режиссер сказал, что получилось очень хорошо. На самом деле, руководствуясь здравым смыслом, мой герой не должен был быть таким эмоциональным, он холоднее.

Юлия сказала мне, что все в России знают, что вы оба эстонцы.

Конечно, в России не имеет значения, эстонец ты или эстонский русский. Если ты из Эстонии, ты эстонец, и я, конечно, этого не скрываю. Эстония сформировала меня таким, какой я есть.

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