Кинозвезда Кирилл Кяро: В России не имеет значения, эстонец ты или эстонский русский

Расскажите немного о вашем последнем сериале.

Давно хотел посотрудничать с режиссером этого сериала Кареном Оганесяном. Если обычно я решаю, хочу ли участвовать в сериале, после прочтения сценария, на этот раз решение уже было в моей голове, как только позвонил режиссер. Это одна из тех вещей, которые случаются, если очень хочешь. Вы посылаете желание в космос, и оно сбывается.

Для меня немного загадочно, что вы — мальчик из Ласнамяэ — и Юлия Ауг — девочка из Нарвы — внезапно стали самыми известными российскими киноактерами одновременно. Теперь вы вместе играете в одном фильме.

Мы давно хотели играть вместе, сейчас это удалось. Это было круто. Очень. Мы были как одна семья, родственники, оба родились и выросли в Эстонии, русскоязычные, с эстонскими именами, оба теперь в Москве.

Приведу один пример. В финале сериала я обнял Юлю. Я просто чувствовал, что хочу это сделать, хотя этого не было в сценарии. Режиссер сказал, что получилось очень хорошо. На самом деле, руководствуясь здравым смыслом, мой герой не должен был быть таким эмоциональным, он холоднее.

Юлия сказала мне, что все в России знают, что вы оба эстонцы.

Конечно, в России не имеет значения, эстонец ты или эстонский русский. Если ты из Эстонии, ты эстонец, и я, конечно, этого не скрываю. Эстония сформировала меня таким, какой я есть.

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