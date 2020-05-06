Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
Delfi
Шоубиз
Кино
Tопчик
Культура
Секс
Юмор
Заказ
Войти
Владимир Свет поделился, какие четыре места в Эстонии он считает самыми красивыми
(6)
Советы от Элины Нечаевой, что почитать и посмотреть на карантине
(7)
ВИДЕО | Эстонский стилист и телеведущий посоветовал делать онлайн-покупки разумно
(6)
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Программа на субботу: выходим в прямой эфир со школьниками и подводим итоги недели
Участвуй в челлендже от Елены Милягиной и выиграй подарочную карточку Rimi на 50 евро!
ВИДЕО | Певица Элина Нечаева рассказала, какие десерты готовит на карантине
(1)
И поделилась своими фирменными секретами!
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Прощайте, стресс и проблемы! Практические советы по поддержанию душевного здоровья во время чрезвычайного положения
ЯРКИЕ КАНИУЛЫ | Библиотеки предлагают на каникулах много интересного и неожиданного: в том числе фотоконкурсы, викторину эмотиконов, бинго с насекомыми!
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Программа на пятницу: В гостях у Алины Захаровой — футболист Константин Васильев и фитнес-тренер Елена Милягина
(2)
Участвуй в челлендже Элины Нечаевой и выиграй крутые призы от Telia и kingitus.ee!
(4)
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | 100 + идей: наслаждайся искусством, музыкой, занимайся спортом, не выходя из дома!
ВИДЕО | #kodusport: чемпионка Европы Ксения Балта показала упражнения для домашней тренировки
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Cмотри уже СЕГОДНЯ! LIVE Teeviit.ee: правда ли, что нынешний кризис благотворно влияет на окружающую среду?
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Программа на четверг: В гостях у Алины Захаровой — Элина Нечаева и Анатолий Эйн
(6)
77
Участвуй в челлендже от Ксении Балты и выиграй фотоаппарат Polaroid!
(11)
Розыгрыш завершен!
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Сегодня в гостях у Алины Захаровой — Ксения Балта и Владимир Свет. Не пропустите!
(1)
+ призы на любой вкус!
Участвуй в челлендже от Gameboy Tetris и выиграй стильный рюкзак!
(3)
Результаты уже завтра в 12.30
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Эстонский певец Артем Савицкий исполнил песню Егора Крида "Самая самая"
(4)
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Программа на вторник: рэпер Gameboy Tetris показал, как создает свои треки
(3)
Участвуй в челлендже Артема Савицкого и получи ящик мороженого и надувной матрас!
(2)
Результаты уже завтра в 12.30
СМОТРИТЕ В ПОВТОРЕ | Проект "Яркие каникулы"! Первым гостем стал Артём Савицкий
(2)
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Как лучше учиться?
(1)
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Поддерживай на каникулах здоровье, благополучие и не забывай о саморазвитии!
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Проведи время в кругу известных людей, принимай участие в челленджах и выигрывай крутые призы!
(3)