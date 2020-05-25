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Можно ходатайствовать о пособии для подключения к системе водоснабжения и канализации
Позитивное влияние эффективного использования дотаций Европейского союза
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