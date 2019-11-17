17.11.2019, 12:38

Боец Александр Биба в интервью "Бублику": Я шоу покажу на ринге!

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Number One Fight Show состоится 23 ноября!
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В интервью Алине Захаровой Александр поделился сколько времени он тратит на тренировки и как собирается победить своего соперника на Number One Fight Show.
Смотрите полное интервью!

"Благодаря этому спорту можно сделать на самом деле невозможное, когда все думают, что у тебя уже ничего не получится", — говорит Александр.

Pressifoto

Напомним, что 23 ноября 2019 года состоится особенное событие в мире бойцовских шоу Эстонии! Наши бойцы будут противостоять сильнейшим спортсменам из Беларуси, Голландии, Франции и Молдовы. Эстонию представят Уку Юрьендал, Ян Беляев, Александр Биба, Андрес Ойтсар и другие. Всего будет проведено 9 профессиональных боев.

Двери откроются в 18.30
Мероприятие начнётся в 20.00

Для бронирования VIP столов просим заполнить форму или позвонить по номеру +372 56696932

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: info@numberone.ee

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Кроме того, билеты можно купить непосредственно на месте в день события с 18:30 до 22:00.

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