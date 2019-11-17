Боец Александр Биба в интервью "Бублику": Я шоу покажу на ринге!

В интервью Алине Захаровой Александр поделился сколько времени он тратит на тренировки и как собирается победить своего соперника на Number One Fight Show. Смотрите полное интервью!
"Благодаря этому спорту можно сделать на самом деле невозможное, когда все думают, что у тебя уже ничего не получится", — говорит Александр.
Напомним, что 23 ноября 2019 года состоится особенное событие в мире бойцовских шоу Эстонии! Наши бойцы будут противостоять сильнейшим спортсменам из Беларуси, Голландии, Франции и Молдовы. Эстонию представят Уку Юрьендал, Ян Беляев, Александр Биба, Андрес Ойтсар и другие. Всего будет проведено 9 профессиональных боев.
Двери откроются в 18.30 Мероприятие начнётся в 20.00
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