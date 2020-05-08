Что смотреть 9 мая? "Бублик" собрал полную ТВ-программу для русскоязычных жителей Эстонии

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Коллаж из фильмов "Диверсант", "Женя, Женечка и Катюша", "В бой идут одни старики", "Лидеры II мировой", "Т-34" и "Шпион" Фото: скриншоты и афиши фильмов

Соблюдая режим самоизоляции, почти все мы наверняка включим телевизор 9 мая, чтобы как минимум вспомнить наши любимые фильмы. Что приготовили для нас основные русскоязычные телеканалы? Для удобства своих читателей "Бублик" собрал все ТВ-программы в одну статью. Смотри и выбирай!