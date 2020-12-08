Директор МЦ Кохтла-Ярве призывает отказаться от фейверков: "Только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред!"

"Друзья, поддержите меня! Возможно, кто-то прислушается к моим доводам!

Салюты и петарды - это красиво и празднично, но вы только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред! Я уже не говорю о том, сколько денег просто улетает в воздух ради нескольких минут ярких вспышек.

Что такое одна не взорванная петарда-салют-фейерверк ?

С большой долей вероятности, это:

- как минимум одна НЕ убежавшая от страха домашняя собака;

- добрая сотня домашних питомцев, которые НЕ испугались и не забились в дальний угол квартиры;

- птица, которая НЕ погибла;

- десять или больше младенцев, которым дали спокойно поспать;

- а также больных и пожилых людей, которые смогли спокойно отдохнуть;

- отсутствие риска ожогов и травм;

- чистота и воздухе, и на земле.

Спасибо, если дочитали до конца.

Спасибо, если согласились!

Спасибо, если поняли и поделились с своём профиле.

Пожалуйста, откажитесь от фейерверков и петард. Подумайте о других!"- написала Алиса Линтер в Facebook.















