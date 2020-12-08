Директор МЦ Кохтла-Ярве призывает отказаться от фейверков: "Только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред!"

Очень скоро наступят долгожданные рождественские праздники и вместе с ними возникнет и вечный вопрос: запускать фейверки или нет? Директор молодежного центра Кохтла-Ярве Алиса Линтер четко выразила свою позицию по этому поводу в своих соцсетях и очень надеется, что к ней прислушаются и другие разумные жители Эстонии. Читай сообщение Алисы ниже!
"Друзья, поддержите меня! Возможно, кто-то прислушается к моим доводам! Салюты и петарды - это красиво и празднично, но вы только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред! Я уже не говорю о том, сколько денег просто улетает в воздух ради нескольких минут ярких вспышек. Что такое одна не взорванная петарда-салют-фейерверк ? С большой долей вероятности, это: - как минимум одна НЕ убежавшая от страха домашняя собака; - добрая сотня домашних питомцев, которые НЕ испугались и не забились в дальний угол квартиры; - птица, которая НЕ погибла; - десять или больше младенцев, которым дали спокойно поспать; - а также больных и пожилых людей, которые смогли спокойно отдохнуть; - отсутствие риска ожогов и травм; - чистота и воздухе, и на земле. Спасибо, если дочитали до конца. Спасибо, если согласились! Спасибо, если поняли и поделились с своём профиле. Пожалуйста, откажитесь от фейерверков и петард. Подумайте о других!"- написала Алиса Линтер в Facebook.
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