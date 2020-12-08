08.12.2020, 12:22

Директор МЦ Кохтла-Ярве призывает отказаться от фейверков: "Только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред!"


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Директор МЦ Кохтла-Ярве призывает отказаться от фейверков: "Только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред!"
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Очень скоро наступят долгожданные рождественские праздники и вместе с ними возникнет и вечный вопрос: запускать фейверки или нет? Директор молодежного центра Кохтла-Ярве Алиса Линтер четко выразила свою позицию по этому поводу в своих соцсетях и очень надеется, что к ней прислушаются и другие разумные жители Эстонии. Читай сообщение Алисы ниже!

"Друзья, поддержите меня! Возможно, кто-то прислушается к моим доводам!
Салюты и петарды - это красиво и празднично, но вы только задумайтесь, скольким людям и животным они приносят вред! Я уже не говорю о том, сколько денег просто улетает в воздух ради нескольких минут ярких вспышек.
Что такое одна не взорванная петарда-салют-фейерверк ?
С большой долей вероятности, это:
- как минимум одна НЕ убежавшая от страха домашняя собака;
- добрая сотня домашних питомцев, которые НЕ испугались и не забились в дальний угол квартиры;
- птица, которая НЕ погибла;
- десять или больше младенцев, которым дали спокойно поспать;
- а также больных и пожилых людей, которые смогли спокойно отдохнуть;
- отсутствие риска ожогов и травм;
- чистота и воздухе, и на земле.
Спасибо, если дочитали до конца.
Спасибо, если согласились!
Спасибо, если поняли и поделились с своём профиле.
Пожалуйста, откажитесь от фейерверков и петард. Подумайте о других!"- написала Алиса Линтер в Facebook.

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