Добро пожаловать в Нарву, на рок-фестиваль “Грачи улетели”!

2 дня праздника рок-музыки на двух этажах Арт-клуба Ro-Ro!

Двери фестиваля открыты с 18:00

Стоимость билета на один день — 7 евро, на два дня — 10 евро.

Арт-клуб Ro-Ro: Narva, Jõe 3 , тел.: +3723575141, artroro.ee

История фестиваля:

Осенью 1998 года в Нарве, в Доме культуры “Ругодив”, под эгидой Raadio 100 FM и Нарвского молодежного центра, прошел первый Рок-фестиваль под названием “Грачи улетели”. Акцент был сделан на молодые местные рок-группы, площадка фестиваля для которых являлась хорошим трамплином для дальнейшего развития в своем творчестве. В то время в Нарве наблюдался некий бум рок-движения. Но помимо местных команд в гости приехали и группы из Ида-Вирумаа и Таллинна.

Изначально фестиваль, соответственно названию, проводился только осенью, но потом появились и весенние версии “Грачи прилетели”. Кстати, рок-фестиваль с подобным названием проходит и в российском Екатеринбурге, под патронажем известной группы “Чайф”. Но это случайное совпадение. Просто мысли у рокеров сошлись одновременно.

Pressifoto

Список выступающих команд:

Пятница 08.11.19:

19.45 — 20.15 M.O.R.A.

20.30 — 21.00 IRA MACELPIE

21.15 — 21.45 TAKE ME FAR AWAY (RU)

22.00 — 22.30 У. Е.

22.45 — 23.15 SPIRITVALE (RU)

23.30 — 00.00 LEMON TREES

00.15 — 00.45 FERRUM

1.00 — 1.30 COSMO — пятница

Суббота 09.11. 19:

19.45 — 20.15 VINTERFÖG

20.30 — 21.00 KIN DZA DZA

21.15 — 21.45 CBC

22.00 — 22.30 LIHSNIJ UDAR (LV)

22.45 — 23.15 ГРЕХЪ

23.30 — 00.00 AVANGARDIUM

00.15 — 00.45 AFTER THE WAVE HAS WASHED ME AWAY

1.00 — 1.30 RADIUM