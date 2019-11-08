Добро пожаловать в Нарву, на рок-фестиваль “Грачи улетели”!

Уже в этот уйк-энд, 8-9 ноября, состоится легендарный нарвский фестиваль “Грачи улетели”.
По традиции, основную часть программы фестиваля составят нарвские рок-группы, а также гости из других городов Эстонии, России и стран Балтии.
2 дня праздника рок-музыки на двух этажах Арт-клуба Ro-Ro!
Двери фестиваля открыты с 18:00
Стоимость билета на один день — 7 евро, на два дня — 10 евро.
Арт-клуб Ro-Ro: Narva, Jõe 3 , тел.: +3723575141, artroro.ee
История фестиваля:
Осенью 1998 года в Нарве, в Доме культуры “Ругодив”, под эгидой Raadio 100 FM и Нарвского молодежного центра, прошел первый Рок-фестиваль под названием “Грачи улетели”. Акцент был сделан на молодые местные рок-группы, площадка фестиваля для которых являлась хорошим трамплином для дальнейшего развития в своем творчестве. В то время в Нарве наблюдался некий бум рок-движения. Но помимо местных команд в гости приехали и группы из Ида-Вирумаа и Таллинна.
Изначально фестиваль, соответственно названию, проводился только осенью, но потом появились и весенние версии “Грачи прилетели”. Кстати, рок-фестиваль с подобным названием проходит и в российском Екатеринбурге, под патронажем известной группы “Чайф”. Но это случайное совпадение. Просто мысли у рокеров сошлись одновременно.
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