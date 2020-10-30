Елена Скульская: “Ничего личного — я хотела заступиться за всех женщин Эстонии”(1)
Скандал вокруг теперь уже бывшего директора театра «Эстонии» продолжается. Только что полиция установила, что он виновен в сексуальных домогательствах по отношению к подчиненным и будет наказан штрафом. Завершено независимое расследование, проведенное доверенным лицом театра, рапорт пока не оглашен, но Айвар Мяэ подал в отставку. Первой о проступках Айвара Мяэ написала газета Eesti Ekspress, с которой поделились своими переживаниями бывшие и нынешние работницы театра «Эстония», затем обсуждение продолжили и другие издания. В частности, писатель Елена Скульская поделилась в газете Postimees своим опытом общения с Айваром Мяэ – двенадцать лет назад он был кризисным директором Русского театра и оставил о себе крайне неприятные воспоминания: унижал Елену Скульскую, подчеркивая, что ее возраст не дает ей права на его мужское внимание и, тем самым, на занимаемую должность завлита.
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