Елена Скульская: “Ничего личного — я хотела заступиться за всех женщин Эстонии”

Скульская написала об этом по горячим следам сразу после увольнения из театра, сейчас же просто напомнила о тех событиях. И вот именно на нее – единственную — Айвар Мяэ подал в суд (не на газеты, не на своих бывших подчиненных, а на единственного человека, который не побоялся назвать свое имя!). Айвар Мяэ насчитал 11 положений в статье писателя, которые по его словам и словам его адвоката являются ложью.

Началось судопроизводство. Елена Скульская намерена на этом суде отстаивать права всех женщин Эстонии, которых унижают за то, что они не представляют сексуального интереса для начальства или, напротив, подвергаются сексуальным домогательствам. Мы встретились с Еленой Скульской и ее адвокатом Робертом Сарвом, чтобы узнать, как они собираются доказывать свою правоту в суде и почему другие пострадавшие женщины не хотят раскрывать свои имена.

— Так, давайте разбираться: как вы будете выстраивать свою линию защиты и почему думаете, что Айвар Мяэ проиграет?

Роберт Сарв: Есть очень убедительные доказательства, которые мы представим суду. Обратите внимание -- Елена Скульская написала свою первую статью об Айваре Мяэ почти двенадцать лет назад в той же газете Postimees, но тогда ни сам Айвар Мяэ, ушедший из Русского театра директорствовать в «Эстонию», ни другие заинтересованные лица (те, кто назначал его, кто собирался с ним работать) не подавали никакие иски и вообще не волновались по поводу претензий к стилю руководства. Значит, Мяэ уже тогда знал, что думает и говорит о нем Скульская, но никак не возражал. Что теперь изменилось, не знаю, об этом надо спросить Айвара Мяэ.

— А если так случится, что Айвар Мяэ выиграет процесс? Тогда Елена Скульская будет вынуждена выплатить денежную компенсацию?

Роберт Сарв: Если суд сочтет, что иск Мяэ справедлив, то и решение о денежной компенсации тоже назначит суд. В случае, если суд примет сторону Айвара Мяэ, Скульская должна будет заплатить примерно 1000-2000 евро.

— А если бы Скульская не стала публиковать свое мнение в газете, а написала бы в Фейсбуке, то иск все равно можно было бы подать в суд? И в случае проигрыша процесса штрафы были бы такие же?