Елена Скульская представит новую книгу в свой юбилей

В творческом багаже юбиляра более тридцати сборников и десятки журналов, где опубликованы её собственная оригинальная проза, стихи и пьесы, а также переводы её произведений на эстонский язык и сделанные ею переводы эстонских авторов — на русский.

Елена Скульская — лауреат премии ”Русский Букер” и многих других престижных литературных и журналистских премий. Участвует в качестве автора и ведущей в популярных теле- и радиопроектах, руководит театральной студией ”Поэтическое содружество”. За значительный вклад в эстонскую культуру награждена орденом Белой Звезды IV степени.

Презентация новых книг Елены Скульской состоится 8 августа в 16.00 в магазине Raamatukoi (Харью, 1). Вход свободный, цены приятные. По таким же ценам есть возможность приобрести книги и 9 августа в Доме писателей (Харью, 1) перед спектаклем "Маскарад Отелло: горе от ума" Театральной студии Елены Скульской "Поэтическое содружество", вход на спектакль свободный, начало в 14.00. Спектакль можно увидеть в Доме писателей 29 и 30 августа в 14.00 и 9 сентября в 17.00 в рамках Международного фестиваля HeadRead.

Сцены из спектакля "Маскард Отелло: Горе от ума" Из архива Елены Скульской



