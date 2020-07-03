Фестиваль уличного искусства «TaDaa!» cостоится в этом году уже в шестой раз

Несмотря на то, что на каждое представление имеется всего 40 мест, и регистрация открыта до 1 июля, прямую трансляцию каждого представления можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте фестиваля tadaafestival.org. Фестиваль бесплатный и основан на добровольных пожертвованиях. Страница фестиваля в Facebook.

Все артисты, участвующие в фестивале — из Эстонии. Выступать будут “Герои”, (Kangelased), которые призывают всех включить мобильные телефоны, потому что съёмка и фотографирование обязательны.

Визуальное повествование “Повесть Огня-Моря” (Tule-Mere-Jutt) расскажет объединение “Schokokaboom”, а в цирковом представлении “Big Wolf Company” “Три сестры” рассказывается о сильных северных женщинах, об их нежности, силе, стойкости и страхах. Предания превратятся в реальность и исчезнет граница между небом и землёй. Нет правильного или неправильного, хорошего или плохого, а есть женщина из плоти и крови. Проект основан на приёмах воздушной акробатики и акробатического танца, которые переплетаются с остросоциальной комедией.

На фестивале вы также увидите зрелищное шоу огня, которое представит Artistic Flow Stuudio. Криста Пальм, которую называют лучшей танцовщицей с огнём в Эстонии, на этот раз даст представление вместе с пламенной танцовщицей и своей давней партнёршей в танцах с огнём — Еленой Шкут. Криста и Елена откроют перед вами своё сердце и душу. Ключевые понятия их шоу — красивая музыка, грациозный танец, акробатика и задор.

пресс-служба фестиваля