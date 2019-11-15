ФОТО: А вы видели бобров в Ласнамяэ?

В атриуме Таллиннского офиса RMK открылась фотовыставка “Бобровая хатка в прибрежной воде”. 64 работы эстонских фотографов расскажут о животном, которое было названо “животным года”, а специалисты — боброведы (такие бывают!) познакомят с деятельностью бобров в природе.
“Снимки убеждают нас в том, насколько бобр искусный строитель и сколь многим видам живого мира он создает жилища”,- говорит бобровед Николай Лаанету.
“Более полутора веков назад бобры исчезли в Эстонии как вид из-за неограниченного их отстрела, а во второй половине XX века их завезли вновь. Последнего бобра убили в Эстонии, судя по имеющимся данным, в 1841 году. Таким образом получали шкуру, бобровый секрет, который ценился очень высоко, и вкусное мясо”, — рассказала организатор фотовыставки о жизни бобров Хелен Арусоо из MTÜ Aasta loom.
Кстати, эта фоторафия сделана в Ласнамяэ. Как вы видите, бобры тут ведут активную деятельность!
В наших краях бобра не было больше века, он вернулся сюда в 1950-е годы. От его появления выиграла местная природа, потому что бобр — большой мастер создавать новые жилища: он заболачивает береговую линию, строит норы и укрытия. Он перегораживает реки, строя запруды, строит островки, у которых некоторые виды прекрасно находят пропитание.
На организованный осенью фотоконкурс поступили 335 работ, из которых жюри выбрало 64 снимка.
Выставка в Таллиннском офисе по адресу Toompuiestee, 24 будет открыта по рабочим дням с 9.00 до 18.00 до 31 января 2020.
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