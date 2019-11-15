ФОТО: А вы видели бобров в Ласнамяэ?

“Снимки убеждают нас в том, насколько бобр искусный строитель и сколь многим видам живого мира он создает жилища”,- говорит бобровед Николай Лаанету.

“Более полутора веков назад бобры исчезли в Эстонии как вид из-за неограниченного их отстрела, а во второй половине XX века их завезли вновь. Последнего бобра убили в Эстонии, судя по имеющимся данным, в 1841 году. Таким образом получали шкуру, бобровый секрет, который ценился очень высоко, и вкусное мясо”, — рассказала организатор фотовыставки о жизни бобров Хелен Арусоо из MTÜ Aasta loom.

Кстати, эта фоторафия сделана в Ласнамяэ. Как вы видите, бобры тут ведут активную деятельность!



Евгений Григорьев



В наших краях бобра не было больше века, он вернулся сюда в 1950-е годы. От его появления выиграла местная природа, потому что бобр — большой мастер создавать новые жилища: он заболачивает береговую линию, строит норы и укрытия. Он перегораживает реки, строя запруды, строит островки, у которых некоторые виды прекрасно находят пропитание.

На организованный осенью фотоконкурс поступили 335 работ, из которых жюри выбрало 64 снимка.

Выставка в Таллиннском офисе по адресу Toompuiestee, 24 будет открыта по рабочим дням с 9.00 до 18.00 до 31 января 2020.