12.07.2019, 17:51
ФОТО | Эд, мы уже в пути! Почти тысяча эстонских фанатов отправились на концерт в Ригу
В пятницу днем из Эстонии в Ригу на концерт британского певца Эда Ширана отправились почти тысяча любителей поп-музыки.
В пятницу днем из Эстонии в Ригу на концерт британского певца Эда Ширана отправились почти тысяча любителей поп-музыки.
В Таллинне народу набралось на 13 автобусов, еще 6 выехали из Тарту. В каждом — около пятидесяти фанатов, всего — 950 человек. Билет туда и обратно обошелся им в 35 евро.
Предполагается, что сотни любителей творчества Ширана поехали в столицу Латвии на своем транспорте.
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