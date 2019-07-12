ФОТО | Эд, мы уже в пути! Почти тысяча эстонских фанатов отправились на концерт в Ригу

В Таллинне народу набралось на 13 автобусов, еще 6 выехали из Тарту. В каждом — около пятидесяти фанатов, всего — 950 человек. Билет туда и обратно обошелся им в 35 евро.

Предполагается, что сотни любителей творчества Ширана поехали в столицу Латвии на своем транспорте.