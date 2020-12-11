ФОТО и ВИДЕО DELFI | Танцпол битком: в Нарве накануне локдауна прошла дискотека. Приехали полиция и Департамент здоровья

Дискотека продлилась всего 4 часа — с 18:00 до 22:00. Примерно в 18:30 в клубе было человек 20. На входе один из охранников или организаторов сообщил, что маски необязательны.

На барной стойке делаем заказ. Воду, чай и кальян. Девушка-бармен сообщает, что можем сесть куда угодно — на таблички “Зарезервировано” можно не обращать внимания, поскольку заказали кальян. Здесь он стоит 20 евро, в то время, как в Таллинне цены на кальян начинаются с 13 евро. На вопрос, почему так мало народу, девушка отвечает, что обычно все подходят к 20:00.

Один из молодых людей вышел на танцпол, сделал сальто и обратно сел на диван к своей компании. К 19:30 народу стало заметно больше, люди стали танцевать. К этому времени подъехали полицейские и представитель Департамента здоровья.

На вопрос, как относитесь к этому мероприятию, представитель Департамента здоровья обращает внимание, что никто не носит маски и не соблюдает дистанцию в два метра. Полицейские и работник Департамента здоровья начинают разъяснительную беседу с одним из работников клуба.



У нас и так убытки, в помещении у нас установлены дезинфекторы, — объясняет работник клуба.

- Я понимаю, но это не гарантирует безопасность, — отвечает представитель департамента.

- Вы работаете на госокладах. А нам на что жить? — не сдается организатор дискотеки.

- Вы представляете, в чем заключается наша работа? Это дополнительные обязанности, в это время мы постоянно на работе, все для того, чтобы уменьшить распространение вируса, — продолжает работник ведомства.

Дайте нашим людям работу, мы не будем устраивать дискотеки. Мы тоже хотим зарабатывать, — парирует работник Geneva.

К беседе подключаются полицейские. Они разъясняют, что есть опасность того, что дискотека станет очагом распространения коронавируса.

- И даже если вы легко перенесете болезнь, то можете заразить своих пожилых родных, которые находятся в группе риска. Последствия могут быть печальными. Почему вы хотя бы не наймете добровольцев, которые на входе будут раздавать маски?