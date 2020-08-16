16.08.2020, 08:31

ФОТО: На горке Харью прозвучали песни Виктора Цоя

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Viktor Tsoi laulude õhtu Harjumäel Foto: Rauno Volmar

15 августа, годовщину гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя, на горке Харью в Таллинне состоялся традиционный концерт памяти певца, где прозвучали всеми любимые песни.

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