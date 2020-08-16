ФОТО: На горке Харью прозвучали песни Виктора Цоя

15 августа, годовщину гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя, на горке Харью в Таллинне состоялся традиционный концерт памяти певца, где прозвучали всеми любимые песни.
15 августа, годовщину гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя, на горке Харью в Таллинне состоялся традиционный концерт памяти певца, где прозвучали всеми любимые песни.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Вы только посмотрите, в кого превратилась жена Сердюкова