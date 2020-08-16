16.08.2020, 08:31
ФОТО: На горке Харью прозвучали песни Виктора Цоя
15 августа, годовщину гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя, на горке Харью в Таллинне состоялся традиционный концерт памяти певца, где прозвучали всеми любимые песни.
15 августа, годовщину гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя, на горке Харью в Таллинне состоялся традиционный концерт памяти певца, где прозвучали всеми любимые песни.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии
Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Гудит весь Питер: вот что выяснилось о муже-рачленителе