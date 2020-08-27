ФОТО | На заводе Пыхьяла очень необычная выставка-перформанс
На заводе Пыхьяла проходит выставка-перформанс на тему осмысления Эстонии.
На заводе Пыхьяла проходит выставка-перформанс на тему осмысления Эстонии.
На заводе Пыхьяла проходит выставка-перформанс на тему "Осмысление Эстонии".
На выставке представлены восемь художников - Алексей Гордин, Мадлен Хиртентреу, Фло Казеару, Сандра Косоротова, Татьяна Муравская. Марко Мяэтамм, Эви Пярн, Танель Рандер.
Об этом сообщает директор телеканала TVN Олег Беседин в группе Таллиннцы.
"Выбор места проведения выставки обусловлен ее темой. Поскольку художники занимаются осмыслением Эстонии, как части Северной, Восточной или Северо-Восточной Европы, то было такое чувство, что классическое галерейное пространство в центре города не подойдет", - подчеркивает куратор Канд.
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