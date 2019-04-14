ФОТО: Сегодня на Певческом поле в Таллинне пройдет концерт "Песни Общей Эстонии". Подготовка началась!
"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.
"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.
14 апреля в 15.00 состоится концерт “Песни Общей Эстонии” на Таллиннском певческом поле.
Среди выступающих: Ewert and The Two Dragons, Идеальные люди, Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, Свята Ватра, NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band, Stefan. Список исполнителей будет дополняться!
Так они сами пишут о себе:
“Свобода неприкосновенна. Если свободу отнимают у одного, ее отнимают у всех.
Свобода не может процветать, если мы ее не бережем. Мы должны защищать эту свободу. Каждый из нас, каждый день.
Сегодня в Эстонии на свободу покушаются. На всяческую свободу.
Движение Общая Эстония выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.
Противопоставление себя другим, издевательства и едкие высказывания исключают взаимопонимание. Люди начали бояться. Бояться думать не так, как кто-то другой. Подкрадывающийся страх парализует свободу.
Вопрос не в том, кто и как выражается. Вопрос не в том, станет ли кто-то в будущем немного вежливее. И не в том, что будет или не будет записано в новом коалиционном договоре. Каждое слово ведет к действию — когда слова уже сказаны, действия не заставляют себя ждать. Последствия уже налицо — свободы жителей Эстонии под угрозой.
Нам не все равно. Выступим вместе за наши свободы! До встречи на Певческом поле”.
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