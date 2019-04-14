ФОТО: Сегодня на Певческом поле в Таллинне пройдет концерт "Песни Общей Эстонии". Подготовка началась!

14 апреля в 15.00 состоится концерт “Песни Общей Эстонии” на Таллиннском певческом поле.

Среди выступающих: Ewert and The Two Dragons, Идеальные люди, Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, Свята Ватра, NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band, Stefan. Список исполнителей будет дополняться!

Так они сами пишут о себе:

“Свобода неприкосновенна. Если свободу отнимают у одного, ее отнимают у всех.

Свобода не может процветать, если мы ее не бережем. Мы должны защищать эту свободу. Каждый из нас, каждый день.

Сегодня в Эстонии на свободу покушаются. На всяческую свободу.