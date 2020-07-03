03.07.2020, 16:04

ФОТО | Спасибо вам! Юри Ратас пригласил помогавших правительству в разрешении кризиса людей на концерт!

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ФОТО | Спасибо вам! Юри Ратас пригласил помогавших правительству в разрешении кризиса людей на концерт!
Foto: Karl-Eerik Pink

По приглашению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в пятницу на благодарственном концерте в Ботаническом саду собрались представители различных сфер жизни, которые внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом.

В числе гостей были работники здравоохранения, силовых структур, ученые, предприниматели, чиновники различных ведомств и др.

Delfi

Все крупнейшие эстонские СМИ получили памятные медали за работу во время чрезвычайной ситуации.