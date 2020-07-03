03.07.2020, 16:04
ФОТО | Спасибо вам! Юри Ратас пригласил помогавших правительству в разрешении кризиса людей на концерт!(4)
По приглашению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в пятницу на благодарственном концерте в Ботаническом саду собрались представители различных сфер жизни, которые внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом.
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