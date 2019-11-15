ФОТО | Стартовал 23-й фестиваль кино PÖFF! Смотрите, кто пришел на открытие(1)
В четверг вечером состоялось открытие 23-го кинофестиваля “Темные ночи”, в фокусе которого в этом году арабское киноискусство. Смотрите фото гостей!
В четверг вечером состоялось открытие 23-го кинофестиваля “Темные ночи”, в фокусе которого в этом году арабское киноискусство. Смотрите фото гостей!
Церемония открытия прошла в концертном зале Alexela. Помимо просмотра фильма Марьям Тузани “Адам”, который Марокко выдвинул на премию “Оскар”, гостей мероприятия ожидала постановка Ингмара Йыэла.
Кинофестиваль “Темные ночи” пройдет с 15 ноября по 1 декабря в Таллинне и Тарту, и его основная программа включит 200 фильмов из 77 стран. 21 фильм поборется за главный приз фестиваля, равный 10 000 евро. В четырех конкурсных и 11 специальных программах состоится 31 мировая премьера и 31 международная премьера, что стало рекордом фестиваля. 11 фильмов выдвинуты на премию “Оскар” в категории фильмов на иностранном языке.
Впервые в Кохтла-Ярве и Нарве пройдет сопутствующий фестиваль KinoFF, на котором покажут новейшие российские фильмы.
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