ГАЛЕРЕЯ | Дождь не помешал! На празднике в Ласнамяэ народ от души отжигал под "Фактор-2" и не только!
В cубботу, 29 августа, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоялся традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета. На главной сцене фестиваля в течение дня выступали танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты международного уровня, а также местные исполнители. Целый день гостей заряжали своим позитивом ведущие праздника — Алина Захарова и Вадим Анцупов.
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