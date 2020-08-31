ГАЛЕРЕЯ | Дождь не помешал! На празднике в Ласнамяэ народ от души отжигал под "Фактор-2" и не только!

Veronika Antsupova

Жители города Таллинна и гости столицы насладились последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля.

Veronika Antsupova

В рамках мероприятия работали улица еды, где гостям был предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно проходила большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня работал чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских.

Veronika Antsupova

На фестивале были представлены спортивные и творческие кружки по интересам.

Veronika Antsupova

Veronika Antsupova

Ближе к вечеру на сцене выступали местные звезды шансона, певцы и артисты театра: Сергей Масин, Евгений Куневич, Павел Шел, Марина Табри, ShowTheater Jagory и другие. Гости очень весело проводили время, кричали и танцевали. Даже кратковременный дождь не остановил жителей Ласнамяэ и они отожгли под известные хиты группы "Фактор-2".

Veronika Antsupova

Veronika Antsupova

А вы были на празднике? Кто из артистов вам понравился больше всего?