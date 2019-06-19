ГАЛЕРЕЯ | Гламур в сине-красно-белом: посольство США отмечает День независимости(5)
Временный поверенный в делах США в Эстонии Элизабет Хорст провела в резиденции посольства прием по случаю Дня независимости США.
Временный поверенный в делах США в Эстонии Элизабет Хорст провела в резиденции посольства прием по случаю Дня независимости США.
Цвета гламура в этом году были синий, красный, белый и зеленый.
Для гостей на гриле было приготовлено 100 кг говядины и 60 кг кукурузы, 500 порций буррито для вегетарианцев и многое другое. Предлагали также блюда из ассортимента McDonald`s, Coca-Cola.
Для украшения стола использовалась зелень, выращенная сотрудниками посольства.
Музыкальное сопровождение праздника обеспечивал коллектив военного контингента США в Европе под названием "Ambassador’s Horn".
Гимны США и Эстонии исполнил хор мальчиков Национальной оперы Эстонии.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Вице-министр образования и науки РК арестована
Певца возмутил русский язык на борту самолета
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд