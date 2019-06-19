ГАЛЕРЕЯ | Гламур в сине-красно-белом: посольство США отмечает День независимости

Цвета гламура в этом году были синий, красный, белый и зеленый.

Для гостей на гриле было приготовлено 100 кг говядины и 60 кг кукурузы, 500 порций буррито для вегетарианцев и многое другое. Предлагали также блюда из ассортимента McDonald`s, Coca-Cola.

Для украшения стола использовалась зелень, выращенная сотрудниками посольства.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечивал коллектив военного контингента США в Европе под названием "Ambassador’s Horn".

Гимны США и Эстонии исполнил хор мальчиков Национальной оперы Эстонии.