ГАЛЕРЕЯ: К концерту Metallica почти все готово! Почему сцена без крыши?

Уже 18 июля в Тарту, на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади выступит один из самый влиятельных и успешных рок-коллективов в мире, американская группа Metallica.
16 июля группа выступала в Финляндии, ночью за три часа сцену там разобрали и утром сегодняшнего дня привезли в Тарту.
На концерт ожидается порядка 60 000 поклонников тяжелого рока. По словам организаторов, к выступлению Metallica почти всё готово. Будь завтра дождь или солнце, американская группа выйдет на сцену, чтобы исполнить свои лучшие и новые хиты.
Сцена, имеющая 60 метров в ширину и 20 метров в высоту, не снабжена крышей. Музыканты считают, что если публика мокнет под дождем, то и они нисколько не лучше.
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