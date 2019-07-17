ГАЛЕРЕЯ: К концерту Metallica почти всё готово! Почему сцена без крыши?

16 июля группа выступала в Финляндии, ночью за три часа сцену там разобрали и утром сегодняшнего дня привезли в Тарту.

На концерт ожидается порядка 60 000 поклонников тяжелого рока. По словам организаторов, к выступлению Metallica почти всё готово. Будь завтра дождь или солнце, американская группа выйдет на сцену, чтобы исполнить свои лучшие и новые хиты.

Сцена, имеющая 60 метров в ширину и 20 метров в высоту, не снабжена крышей. Музыканты считают, что если публика мокнет под дождем, то и они нисколько не лучше.