ГАЛЕРЕЯ | Смотри, какие красивые и успешные предприниматели пришли на бизнес-завтрак с Юри Ратасом!

Данная встреча является отличной возможностью для выстраивания отношений между правительством и русскоязычными предпринимателями Эстонии.

На бизнес-завтраке предпринимателям удалось задать свои вопросы Юри Ратасу и также провести нетворкинг на тему развития Эстонии.

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