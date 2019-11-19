19.11.2019, 12:40

ГАЛЕРЕЯ | Смотри, какие красивые и успешные предприниматели пришли на бизнес-завтрак с Юри Ратасом!

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Baltic Business Club-i ärihommikusöök peaminister Jüri Ratasega Foto: Tiit Blaat

Сегодня в большом зале ресторана Senso с 7.30 до 11.00 состоялся ежегодный бизнес-завтрак с премьер-министром Эстонии. На встрече собралось 50 приглашенных русскоговорящих предпринимателей Эстонии.

Данная встреча является отличной возможностью для выстраивания отношений между правительством и русскоязычными предпринимателями Эстонии.

На бизнес-завтраке предпринимателям удалось задать свои вопросы Юри Ратасу и также провести нетворкинг на тему развития Эстонии.

Видеорепортаж скоро появится на нашем сайте!

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