09.08.2019, 20:39

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как круто завершился День открытых дверей в Доме Стенбока!

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ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как круто завершился День открытых дверей в Доме Стенбока!
Rauno Volmar

Государственная канцелярия сегодня провела традиционный День открытых дверей в доме Стенбока, который завершился концертом Койта Тооме.

В этот день можно ознакомиться с рабочими помещениями правительства и премьер-министра, а вечером насладиться бесплатным концертом.

Во дворе резиденции правительства была установлена сцена, на которую поднялись Койт Тооме и Йорма Пуусааг. Среди зрителей был замечен премьер-министр с семьей.

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