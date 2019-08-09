09.08.2019, 20:39
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как круто завершился День открытых дверей в Доме Стенбока!
Государственная канцелярия сегодня провела традиционный День открытых дверей в доме Стенбока, который завершился концертом Койта Тооме.
Государственная канцелярия сегодня провела традиционный День открытых дверей в доме Стенбока, который завершился концертом Койта Тооме.
В этот день можно ознакомиться с рабочими помещениями правительства и премьер-министра, а вечером насладиться бесплатным концертом.
Во дворе резиденции правительства была установлена сцена, на которую поднялись Койт Тооме и Йорма Пуусааг. Среди зрителей был замечен премьер-министр с семьей.
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