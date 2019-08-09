ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как круто завершился День открытых дверей в Доме Стенбока!

В этот день можно ознакомиться с рабочими помещениями правительства и премьер-министра, а вечером насладиться бесплатным концертом.

Во дворе резиденции правительства была установлена сцена, на которую поднялись Койт Тооме и Йорма Пуусааг. Среди зрителей был замечен премьер-министр с семьей.