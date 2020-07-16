16.07.2020, 12:58
ГАЛЕРЕЯ | В Виймси отпраздновали 70 лет со дня рождения Яака Йоалы большим концертом
Лучшие песни Яака Йоалы спели Иво Линна, Юсс Хаасма и Мярт Аванди. Смотри галерею!
Лучшие песни Яака Йоалы спели Иво Линна, Юсс Хаасма и Мярт Аванди. Смотри галерею!
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