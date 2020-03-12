Готовимся к худшему: концерт российской группы "Би-2" в Таллинне скорее всего перенесут

17 марта на арене Saku Suurhall было запланировано выступление группы Би-2 с новой программой NewBest. По всей видимости, этот концерт в намеченную дату не состоится.
Как сообщили Delfi организаторы концерта, в свете требований по борьбе с распространением коронавируса концерт с очень большой долей вероятности придется отменить.
"На 99% будет перенос", - заверила компания-организатор таллиннского выступления "Би-2" Booking Stars Ltd.
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Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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