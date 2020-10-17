Колокольников о закулисье съемок Tenet в Таллинне: отравление клофелином в баре и восторг от эстонской высокой кухни

Алина Захарова смогла узнать подробности со съемок и выяснить, почему, по словам Юрия, оказалось, что Таллинн с одной стороны приветливый, с другой стороны можно было “получить кармических дюлей” (да-да, именно дюлей).

— Впечатления самые потрясающие, — вспоминает съемки Юрий. — Помимо того, что был невероятный продакшен. И организация местного продакшена была на очень высоком уровне. А также здесь очень заботились о нашей группе. Больше всего нас потрясло, что Таллинн по меркам высокой кухни оказался на великолепном уровне. Мы просто были все потрясены, только и ждали, когда у нас начнутся выходные, чтобы пойти в очередной вкуснейший ресторан.

— Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что однажды Кристофер Нолан поймал его во время диеты с рюкзаком, полным Pringles со вкусом паприки. Вы видели, как Джон Дэвид поедал чипсы?

— Я не наблюдал настолько за чипсами Джона Девида. Раз говорит, что чипсы вкусные, то стоит ему поверить.

— Гуляли ли вы по ночным клубам Таллинна, какое сложилось впечатление?

— Как раз есть у меня интересная история. Приехали ко мне друзья на выходные в Таллинн. У меня на следующий день с утра была смена ранняя, а они пошли в бар куда-то там выпить. И дальше друг мой проснулся где-то в парке, а другой товарищ проснулся вообще в другом месте. В общем, их, короче, клофелином отравили, забрали все деньги, карточки, они ничего не помнили. Поэтому Таллинн — он с одной стороны приветливый, с другой стороны, можно получить кармических дюлей.

— В итоге, как актер фильма “Довод”, вы поняли его смысл? Расскажите свою версию.

— В принципе, там все понятно. Жизнь наша и восприятие того, как мы существуем — оно довольно-таки относительное, в зависимости от того, что ты сам решишь. “Довод” — он не только про науку, но и, в целом, поразмыслить на тему того, в какой парадигме вообще существует человек — на самом деле или ему это кажется.

— В зарубежном кино, где показывают Россию или играют русских, очень часто можно встетить ляпы, которые для русского человека очевидны и смешны. Вы, как русский актер на площадке, можете корректировать это в процессе съемок?

— Ну да, даже Кеннет (Кеннет Брана — исполнитель роли русского олигарха Андрея Сатора — прим. RusDelfi) просил, чтобы я ему подсказал по поводу того, как акцент сделать. Просто понимаете, вот когда это уже в большом производстве, когда художники что-то нарисовали… Вдруг им на площадке говорят: нет, переделывай эту стену за 5 млн долларов. Это же глупо.